На Западе рассказали о рискованном шаге Зеленского из-за Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов страны из-за ослабления давления со стороны американского лидера Дональда Трампа, считает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

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«Почему Зеленский пошел на такой риск? Раньше американцы ставили очень жесткие условия. (…) Теперь (С приходом Трампа — прим. "Ленты.ру") этот рычаг влияния исчез», — пишет издание.

По его мнению, принятием закона против НАБУ и САП украинский лидер пытался «прощупать почву» своих возможностей.