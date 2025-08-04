В Австралии выпал рекордный за 40 лет слой снега. Об этом сообщает Sky News.

«Множество австралийских городов оказались покрыты самым толстым слоем снега за последние десятилетия. В северных частях Нового Южного Уэльса выпало 40 сантиметров снега, больше всего с середины 1980-х годов. В некоторых частях соседнего штата Квинсленд также впервые за 10 лет выпал снег», — указано в сообщении.

По данным спасательной службы Нового Южного Уэльса, рекордный снегопад привел к 1455 инцидентам. В снегу застряли более сотни машин, в некоторых районах произошли затопления, а десятки тысяч домов остались без электричества.

До этого снегопад произошел в Южной Африке. Из-за последовавшего за ним наводнения 49 человек не выжили, а сотни автомобилей застряли в больших пробках.