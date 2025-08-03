В США рассказали о катастрофическом разговоре Трампа с президентом Швейцарии

За день до объявления о новых пошлинах президент США Дональд Трамп провел «катастрофический» разговор с лидером Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Об этом сообщает Financial Times (FT).

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Беседа двух глав государств длилась 30 минут. Берн рассчитывал на введение Вашингтоном таможенной пошлины в 10 процентов, однако Трампа волновал лишь торговый дефицит со Швейцарией в размере 39 миллиардов долларов в год, пишет газета.

«Разговор прошел неудачно в том смысле, что с первой минуты Трамп дал понять, что 10 процентов — недостаточно. Все, на чем он сосредоточился, — это на том, что Швейцария крадет деньги у США», — рассказал источник.

В итоге тарифы для Швейцарии составили 39 процентов, что стало самой высокой ставкой среди европейских стран.

Швейцария ищет виноватого в провале торговых переговоров с США

Ранее газета FT сообщила, что власти Швейцарии пребывают в замешательстве от введенных Трампом пошлин.