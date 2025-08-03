Нетаньяху попросил МККК обеспечить заложников в секторе Газа медикаментами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к главе регионального представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) Жюльену Лериссону с просьбой обеспечить заложников, находящихся в секторе Газа, необходимыми медикаментами и продовольствием. Об этом пишет РИА Новости.

© Газета.Ru

По словам политика, 3 августа он провел переговоры с главой делегации МККК и попросил его немедленно вмешаться в ситуацию.

Премьер-министр отметил, что на фоне заявлений ХАМАС о якобы происходящем «истязании голодом», заложники подвергаются как физическим, так и психологическим пыткам, а также систематически страдают от голода.

Кроме того, Нетаньяху призвал мировое сообщество осудить действия ХАМАС и палестинской группы «Исламский джихад» (организация запрещена в России), а также прекратить любую форму прямой или косвенной поддержки этих организаций.

30 июля страны Лиги арабских государств впервые выразили осуждение в адрес ХАМАС и призвали эту группировку отказаться от контроля над сектором Газа. На конференции ООН представители лиги подписали совместную декларацию с Евросоюзом.