Украинца заподозрили в диверсиях на севере Польши

Гражданина Украины заподозрили в актах диверсии на севере Польши. Агентство внутренней безопасности республики проводит расследование.

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Такую информацию приводит издание Rzeczpospolita. По его данным, 36-летнего украинца подозревают в повреждении водозаборов в Сопоте, а также попытке проникновения на территорию другого объекта водной инфраструктуры.

«Агентство внутренней безопасности расследует дело», — отмечается в сообщении.

В конце февраля портал Onet сообщал о задержании в Варшаве украинца и поляка по делу об убийствах пожилых людей.