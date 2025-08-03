Rzeczpospolita: украинца заподозрили в диверсиях на севере Польши
Гражданина Украины заподозрили в актах диверсии на севере Польши. Агентство внутренней безопасности республики проводит расследование.
Такую информацию приводит издание Rzeczpospolita. По его данным, 36-летнего украинца подозревают в повреждении водозаборов в Сопоте, а также попытке проникновения на территорию другого объекта водной инфраструктуры.
«Агентство внутренней безопасности расследует дело», — отмечается в сообщении.
В конце февраля портал Onet сообщал о задержании в Варшаве украинца и поляка по делу об убийствах пожилых людей.