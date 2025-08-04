ХАМАС потребовал пропустить сотни грузовиков в Газу

Палестинское движение ХАМАС заявило о необходимости беспрепятственного въезда сотен грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа как обязательном условии для продолжения переговоров с Израилем. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на информированный источник.

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Требование было официально передано международным посредникам на текущей неделе. "Речь идет о масштабных ежедневных поставках для преодоления гуманитарного кризиса", — уточняет издание. 3 августа египетский телеканал Al Qahera News сообщил, что первые за пять месяцев грузовики с топливом въехали из Египта в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах".

В Газу въехали два грузовика, которые перевозили 107 тонн топлива. Их ввоз состоялся под руководством египетского Красного Полумесяца. До этого в ООН заявили, что миллион детей в Газе не получают помощь из-за израильской блокады.