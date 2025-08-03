В Одессе девушки устроили потасовку на пляже из-за русской музыки

В Одессе девушки устроили массовую потасовку на пляже из-за русской музыки. Позже в драку включились и мужчины. Видео опубликовало РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 августа.

На кадрах девушки в бикини толкают друг друга, пытаются свалить с ног, таскают соперниц за волосы, затем валяют в песке. Мужчины пытаются их растащить, затем сами вступают в потасовку, уже между собой.

Накануне украинское управление по защите госязыка пожаловалось, что в Одессе, Киеве, Харькове, Днепропетровске зафиксировано большое количество нарушений так называемого «языкового закона».

В частности, нарушения были обнаружены в таких сферах, как пользовательские интерфейсы (36%), обслуживание потребителей (26%) и информация для общего ознакомления (22%).

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года в Одессе произошла массовая драка из-за песни на русском языке.