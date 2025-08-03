Полиция Молдавии блокирует въезд в столицу Гагаузии на митинг сторонников Гуцул

Молдавские полицейские блокируют движение автомобильного транспорта в столицу Гагаузии город Комрат, где должен пройти митинг в поддержку главы автономии Евгении Гуцул.

Как сообщил в своём Telegram-канале советник главы автономии Михаил Влах, люди вынуждены идти на митинг в Комрате пешком.

«По периметру полицейские не пускают простых людей...» — указал Влах, добавив, что соответствующий приказ отдали президент Молдавии Майя Санду и Партия действия и солидарности.

Ранее молдавский оппозиционный блок «Победа» обратился к ООН и ОБСЕ с просьбой отреагировать на преследование Гуцул.