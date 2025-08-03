В КНР распространяется опасный вирус

Только в одной провинции КНР выявлено более 2,8 тысячи новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

С 27 июля по 2 августа в провинции Гуандун зарегистрировали 2892 новых случая лихорадки чикунгунья. Тяжёлых случаев и летальных исходов нет. Больше всего заболеваний (2770) наблюдалось в городе Фошань.

Главный-инфекционист провинции Гуандун Кан Минь, заявил, что быстрый рост эпидемии удалось сдержать, но вызовы по-прежнему серьёзны. На фоне паводков а комары часто становятся переносчиками заболеваний.

Эксперт отметил, что необходимо очищать стоячую воду и уничтожать взрослых комаров.

Сунь Ян, заместитель директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, охарактеризовал вспышку как «довольно серьезную», выступая на пресс-конференции в Фошане.

ВОЗ заявляет, что чикунгунья, передаваемая через укусы инфицированных комаров, обычно вызывает лихорадку и сильную боль в суставах. При этом смертельные случаи редки.

Раннее сообщалось, что в Китае распространяют личинок особого вида гигантских комаров, которые поедают комаров-переносчиков чикунгунья.