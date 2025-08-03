Во Франции предупредили об опасности со стороны России

Илья Родин

Глава генштаба Франции Тьерри Буркхард, который покинет свой пост 1 сентября, в беседе с журналистами The Economist заявил, что Россия представляет собой реальную угрозу для Европы.

Во Франции предупредили об опасности со стороны России
© Global Look Press

Генерал уточнил, что Россия перевооружается слишком быстро, через пять лет она может стать угрозой для европейских стран.

«Боевой опыт России, ее огромная численность и выносливость делают ее опасной: в конфликте российский народ все равно продержится дольше», — пояснил Буркхард.

Ранее глава Генштаба сообщил о том, что сокращение военной поддержки НАТО может привести к опасным последствиям для Парижа

По его мнению, Франция нуждается в новых ракетных установках, поскольку старые модели слишком устарели.

При этом конкуренция между разными странами Евросоюза в вопросе военного дела, заметил Буркхард, вредит коллективным интересам альянса.