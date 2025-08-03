Во Франции предупредили об опасности со стороны России

Глава генштаба Франции Тьерри Буркхард, который покинет свой пост 1 сентября, в беседе с журналистами The Economist заявил, что Россия представляет собой реальную угрозу для Европы.

Генерал уточнил, что Россия перевооружается слишком быстро, через пять лет она может стать угрозой для европейских стран.

«Боевой опыт России, ее огромная численность и выносливость делают ее опасной: в конфликте российский народ все равно продержится дольше», — пояснил Буркхард.

Ранее глава Генштаба сообщил о том, что сокращение военной поддержки НАТО может привести к опасным последствиям для Парижа

По его мнению, Франция нуждается в новых ракетных установках, поскольку старые модели слишком устарели.

При этом конкуренция между разными странами Евросоюза в вопросе военного дела, заметил Буркхард, вредит коллективным интересам альянса.