СМИ: Хуан Карлос I строит планы на случай смерти за границей

Илья Родин

Почетный король Испании Хуан Карлос I осознает, что его отъезд в ОАЭ с высокой долей вероятности станет бессрочным. На фоне этого он строит планы на случай своей смерти за пределами Испании, пишет газета El Mundo со ссылкой на источники.

СМИ: Хуан Карлос I строит планы на случай смерти за границей
© РИА Новости

По данным газеты, Хуан Карлос отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа в 2014 году, но сохранил титул короля. В августе 2020 года монарх покинул страну и уехал в ОАЭ.

В марте 2022 года почетный король в письме сыну Филиппу VI признал, что не планирует в ближайшие годы возвращаться в Испанию.

«[Хуан Карлос] считал, что временный отъезд был важен. Однако пять лет спустя все признают, что ссылка уже навсегда, и строятся планы на случай кончины за пределами Испании, поскольку люди, как правило, умирают там, где живут», — пояснил автор статьи.

Монарх говорил также, что только за границей узнал, кто по-настоящему является его другом, отметил обозревател