СМИ: Хуан Карлос I строит планы на случай смерти за границей

Почетный король Испании Хуан Карлос I осознает, что его отъезд в ОАЭ с высокой долей вероятности станет бессрочным. На фоне этого он строит планы на случай своей смерти за пределами Испании, пишет газета El Mundo со ссылкой на источники.

По данным газеты, Хуан Карлос отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа в 2014 году, но сохранил титул короля. В августе 2020 года монарх покинул страну и уехал в ОАЭ.

В марте 2022 года почетный король в письме сыну Филиппу VI признал, что не планирует в ближайшие годы возвращаться в Испанию.

«[Хуан Карлос] считал, что временный отъезд был важен. Однако пять лет спустя все признают, что ссылка уже навсегда, и строятся планы на случай кончины за пределами Испании, поскольку люди, как правило, умирают там, где живут», — пояснил автор статьи.

Монарх говорил также, что только за границей узнал, кто по-настоящему является его другом, отметил обозревател