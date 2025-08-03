Владимир Зеленский заявил 3 августа, что обсудил с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и главой своего офиса Андреем Ермаком тему очередных переговоров с Россией. Об этом украинский лидер написал в Telegram-канале.

По его словам, речь шла о подготовке новой встречи и исполнении договоренностей по прошедшим.

При этом точную дату нового раунда переговоров глава киевского режима не назвал. Делегации снова могут встретиться в Стамбуле, подчеркнул он.

Зеленский заявил, что среди ключевых вопросов — продолжение обменов военнопленными. По его словам, достигнута договоренность об обмене 1200 человек, ведется работа над списками.

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В Кремле заявление лидера Украины пока официально не комментировали.

Ранее в Госдуме заявили, что президенту России Владимиру Путину не с кем общаться о перемирии на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский является нелегитимным, так же, как и назначенные им министры, напомнили в комитете ГД по обороне.