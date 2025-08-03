Российские военные, несмотря на ультиматум президента США Дональда Трампа, продолжают активные боевые действия, пишет обозреватель Ларс Ланге в статье для немецкого портала Junge Welt.

По данным Минобороны, на этой неделе подразделения ВС РФ освободили населенные пункты Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка, Александро-Калиново и Часов Яр в ДНР, а также Темировку в Запорожской области.

«За неделю до истечения срока действия ультиматума о прекращении огня, выдвинутого американским лидером Дональдом Трампом, российский президент Владимир Путин продолжает придерживаться своих военных целей», — отметил автор статьи.

По его словам, армия России в последнее время добилась значительных успехов, увеличила темп боевых действий.

«Особенно драматична ситуация в восточноукраинском городе Покровск [Красноармейск]. Этот стратегически важный шахтерский город находится на грани окружения», — заметил Ланге.

По его данным, российские войска пытаются окружить город с нескольких сторон и перерезать «важнейшие, крайне уязвимые» пути снабжения.