Фицо заявил о планах посетить Китай на 80-летие окончания Второй мировой войны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о планах посетить Китай по случаю 80-летней годовщины окончания Второй мировой войны.

«Я, судя по всему... посещу Китай по случаю празднования 80-летия окончания Второй мировой войны», — сообщил он в видеообращении в своих соцсетях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил вероятность встречи главы государства Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в КНР в сентябре в случае их нахождения в одном городе.

Путин совершит визит в Китай с 31 августа по 3 сентября. Он примет участие в саммите ШОС и праздновании окончания Второй мировой войны.