Делегация МАГАТЭ посетит Иран

Город Тегеран, столица Исламской Республики Иран, на предстоящей неделе примет делегацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Такую информацию приводит телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники, по словам которых в делегацию не войдут эксперты, так как «переговоры будут сосредоточены на политической стороне вопроса».

В конце июля президент США Дональд Трамп вновь заявил о готовности нанести удары по ядерным объектам Ирана.