Al Mayadeen: делегация МАГАТЭ посетит Иран на предстоящей неделе
Город Тегеран, столица Исламской Республики Иран, на предстоящей неделе примет делегацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Такую информацию приводит телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники, по словам которых в делегацию не войдут эксперты, так как «переговоры будут сосредоточены на политической стороне вопроса».
В конце июля президент США Дональд Трамп вновь заявил о готовности нанести удары по ядерным объектам Ирана.