В Белом доме обвинили Индию в финансировании украинского конфликта

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер обвинил Индию в финансировании конфликта на Украине.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox Business.

«Он (президент США Дональд Трамп. — RT) ясно сказал, что для Индии неприемлемо финансировать эту войну, покупая нефть у России», — цитирует Миллера ТАСС.

Ранее Трамп выступил с утверждением, что Индия прекратит импортировать российскую нефть после введения пошлин в 25% с 1 августа.

Названа причина, по которой Индия не спешит выполнять требования Трампа

В то же время газета The Guardian писала, что Индия продолжит покупать нефть у России.

Телеканал NDTV сообщал, что Индии грозят огромные убытки при отказе от закупок российской нефти.