Израильский министр помолился и вызвал скандал

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир вызвал скандал молитвой в комплексе мечети Аль-Акса на Храмовой горе, где евреям запрещено молиться. Об этом пишет издание Ynet.

По данным издания, Бен-Гвир посетил комплекс Аль-Акса в Иерусалиме и помолился, нарушив статус-кво, утверждающий правило посещения евреями Храмовой горы. Согласно ему, иудеям разрешается находиться в этом месте, но не совершать религиозные обряды.

В результате скандала канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выпустила заявление, в котором указывается на неизменность статуса-кво. Согласно публикации, в ходе своего визита министр нацбезопасности призвал Израиль «завоевать» сектор Газа и призвал палестинцев покинуть этот регион.

Ранее стало известно, что Нетаньяху намерен расширить военную операцию в Газе для освобождения оставшихся в плену радикальной палестинской группировки ХАМАС заложников.