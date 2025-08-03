Зеленский обсудил с Ермаком и Умеровым тему переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что обсудил с секретарем СНБО страны Рустемом Умеровым и главой офиса Андреем Ермаком тему переговоров с Россией, а именно исполнение договоренностей встреч с российской делегацией в Стамбуле и подготовку новой встречи.

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Среди ключевых вопросов Зеленский выделил обмен военнопленными.

«Есть договоренность об обмене 1200 человек, идет работа над списками», — написал он.

Кроме того, украинский лидер отметил, что будут рассматриваться вопросы подготовки энергетики и всей критической инфраструктуры Украины к отопительному сезону, темы развития украинской ПВО и «дальнобойных ударов по российской логистике».

Накануне Зеленский на фоне выявленной коррупции при закупках беспилотных летательных аппаратов уволил Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской райадмнистрации и Андрея Юрченко с должности главы Рубежанской городской военной администрации.

2 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о разоблачении махинаций на закупке беспилотников и средств РЭБ. По данным следствия, фигуранты заключали госконтракты с поставщиками по заведомо завышенным ценам.