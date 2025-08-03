Украинцы восстают против президента республики Владимира Зеленского. Так начал свой пост в соцсети Х лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик из Франции рассказал, что в Виннице сотни людей вышли на митинг перед призывным пунктом, где удерживали схваченных на улице молодых людей. Он полагает, что цель протестующих не только в освобождении людей, но и в желании показать мировой общественности, что решения Зеленского о НАТО и продолжении конфликта не одобряются народом.

Филиппо закончил свою публикацию призывом: «Франция должна выбрать мир: больше ни евро, ни оружия, ни солдат для Украины».

В США сделали заявление о будущем Зеленского и Украины

Ранее бывший посол США в Москве Майкл Макфол, комментируя видео с работой территориальных центров комплектования (аналогов военкоматов) на Украине, заявил, что у людей должно быть право не идти на военную службу.