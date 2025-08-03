ЦИК Молдавии зарегистрировал блок оппозиции в качестве кандидата на выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии одобрила регистрацию объединенного блока оппозиции в качестве кандидата на выборах в парламент. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщил заместитель председателя комиссии Павел Постикэ.

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Сами выборы состоятся в стране 28 сентября.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала избирательный блок, в который вошли Партия социалистов, партии «Сердце» и «Будущее Молдовы».

— Мы готовы доказать, что страна принадлежит не чужакам и торговцам родиной, а людям, которые работают здесь и любят свою землю. Теперь никто не сможет помешать нам привести в парламент силы, которые защищают суверенитет Молдовы, — высказался экс-президент республики Игорь Додон в своем Telegram-канале.

26 июля в Кишиневе прошла массовая демонстрация, организованная предвыборным блоком, созданным Партией социалистов, Партией коммунистов, партиями «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы» при участии экс-президентов Игоря Додона и Владимира Воронина, экс-премьера Василия Тарлева и бывшей главы Гагаузии Ирины Влах.