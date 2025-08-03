Победа России на Украине неизбежна, поэтому президенту США Дональду Трампу стоит прекратить затягивать конфликт. Об этом пишет издание American Conservative.

В материале говорится, что попытки быстрого урегулирования конфликта американским лидером приведут только к отсрочке неизбежной победы России, обладающей достаточным военным преимуществом для достижения своих целей. Главу Белого дома призвали не затягивать конфликт назло президенту РФ Владимиру Путину.

В Лондоне заявили, что конфликт на Украине не завершится в 2025 году

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер прокомментировал поставки американского оружия Украине. Он подчеркнул, что таким образом Вашингтон хочет надавить на Москву.