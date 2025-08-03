Зеленский уволил двух чиновников на фоне выявленной коррупции при закупках БПЛА

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне выявленной коррупции при закупках дронов уволил Сергея Гайдая с должности главы Мукачевской райадмнистрации и Андрея Юрченко с должности главы Рубежанской городской военной администрации. Это следует из указов президента, опубликованных на его сайте.

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Накануне украинское правительство согласовало увольнение Гайдая и направило проект президенту.

Глава Луганской военной администрации Алексей Харченко, комментируя увольнение Юрченко, заявил, что дал поручение об отстранении чиновника после информации о возможной его причастности к коррупционным схемам при закупке средств РЭБ и FPV-дронов.

2 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о разоблачении махинаций на закупке беспилотников и средств РЭБ. По данным следствия, фигуранты заключали госконтракты с поставщиками по заведомо завышенным ценам.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что командующий национальной гвардии отстранил от должностей фигурантов дела.

Комментируя это дело, Зеленский потребовал наказать пойманных на взятках чиновников.