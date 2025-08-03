Эстония устанавливает металлические ворота и барьеры на границе с Россией

Власти Эстонии распорядились установить металлические ворота и выдвижные барьеры на границе с Россией.

Как утверждает ERR, массивные металлические ворота смонтированы в Нарве, на мосту Дружбы, соединяющем Эстонию с российским Ивангородом. Уточняется, что такие «защитные меры» вскоре поставят на всех въездах — сейчас железные ворота блокируют только автомобильную полосу.

Также, по словам руководителя Нарвского погранпункта Антти Ээнсалу, планируется установить барьеры и для пешеходов.

«Установка барьеров поможет предотвратить несанкционированный проезд. Также установка ворот позволит лучше контролировать ситуацию на мосту в случае массового потока мигрантов», — сказал он.

В SHOT ранее писали, что эстонские пограничники не пускают туристов в Россию.