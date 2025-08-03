Британия планирует вывезти на лечение до 300 детей из Газы

Великобритания планирует вывезти на лечение до 300 детей из сектора Газа. Об этом сообщает издание Times. "Сотни тяжелобольных детей будут эвакуированы из Газы и пройдут лечение силами Национальной службы здравоохранения", - говорится в публикации.

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Отмечается, что о планах будет объявлено в течение нескольких недель. До этого в ООН заявили, что миллион детей в Газе не получают помощь из-за израильской блокады. 27 июля стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела ежедневную тактическую паузу в боевых действиях в части сектора Газа на период с 10:00 по 20:00 (местное время совпадает с московским). В ЦАХАЛ также анонсировали создание постоянно действующих безопасных маршрутов для перемещения гуманитарных миссий Организации Объединенных Наций и гуманитарных организаций, занимающихся доставкой продовольствия и лекарств в сектор Газа.

В конце марта сообщалось, что палестинцы в секторе Газа столкнулись с голодом из-за решения Израиля заблокировать поставки гуманитарной помощи.