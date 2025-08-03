Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, покинувший Украину под угрозой уголовного преследования, в Telegram-канале обвинил президента страны Владимира Зеленского в готовности уничтожить кого угодно ради сохранения власти.

Таким образом он прокомментировал возможную мобилизацию женщин в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Зеленский уничтожит всех. Без разницы — мужчину или женщину. Режим голоден до власти и жертв», — возмутился политик.

В июне глава Центра поддержки аэроразведки ВСУ, волонтер Мария Берлинская призвала украинских женщин и мужчин с 18 лет готовиться к мобилизации. При этом она уточнила, что у Украины пока есть мобилизационный ресурс.