Раскрыта позиция Трампа по завершению конфликта на Украине

Конфликт на Украине можно решить только при помощи переговоров, считает американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер в беседе с телеканалом NBC.

«Президент Трамп довольно ясно дал понять, что конфликт на Украине не будет закончен на поле боя. В конце концов он должен быть завершен при помощи переговоров», — заявил чиновник.

Ранее стало известно о новом возможном плане США по урегулированию украинского конфликта. Так, Белый дом может заключить с Россией выгодную сделку по редкоземельным металлам и связать ее с завершением конфликта на Украине.