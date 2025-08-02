Названы источник информации Трампа по конфликту на Украине

Lenta.ru

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что президент США Дональд Трамп теперь получает информацию по украинскому конфликту от Киева. Об этом он написал в социальной сети X.

Названы источник информации Трампа по конфликту на Украине
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По мнению Боуза, данные от Киева значительно искажают текущую ситуацию в зоне боевых действий. Он посчитал это негативным фактором.

«Катастрофическая ситуация: Трамп теперь получает свои брифинги по Украине от режима [президента страны Владимира] Зеленского», — написал журналист.

Ранее Боуз отреагировал на отказ Зеленского признать потерю Часова Яра.

«Зеленский в своей ежедневной диктаторской тираде назвал взятие Часова Яра Россией фейком. И это несмотря на то, что многие проукраинские СМИ признали этот факт», — подчеркнул он.

31 июля сообщалось, что Россия взяла под контроль Часов Яр. Подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко назвал произошедшее катастрофой для Киева.