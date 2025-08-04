В Раде согласились со словами Орбана о России

Заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о нереалистичности «российской угрозы» для Европы говорит о здравой позиции Будапешта по украинскому конфликту. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Артем Дмитрук.

Орбан заявлял, что идея возможной оккупации Европы Россией является нереалистичной, и что политика не должна основываться на подобных предположениях. По его словам, такие взгляды могут приводить к неправильным решениям.

«Абсолютно здравые слова», — отметил украинский парламентарий.

По словам Дмитрука, Европе давно пора выбросить в мусорную корзину вечную мантру «Россия вот-вот нападет» и заняться «своими реальными проблемами».

Орбан: Россия не является угрозой для Европы

Венгерский премьер также сообщал, что ситуация на Украине может быть разрешена только в том случае, если Киев и западные страны откажутся от намерений о вступлении Украины в НАТО. Важным шагом также станет подписание всеобъемлющего соглашения между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.