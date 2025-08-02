Орбан назвал условие наступления мира на Украине

Украинский конфликт завершится, когда Киев и Запад признают, что эта страна не может быть членом Североатлантического альянса.

Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

«Мир наступит тогда, когда и американцы, и европейцы, и украинцы признают тот факт, что русские никогда не допустят, чтобы НАТО было на Украине у западной границы России», — цитирует его ТАСС.

Ранее Орбан призвал Зеленского одуматься ради урегулирования конфликта на Украине.

Орбан раскрыл, какая судьба ожидает Украину

Также он сказал, что Владимир Зеленский допустил ряд ошибок, отказываясь от соглашения по мирному урегулированию конфликта.