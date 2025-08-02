Зеленский высказался о пойманных на взятке украинских чиновниках

Президент Украины Владимир Зеленский призвал справедливо наказать пойманных на взятке украинских чиновников. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.

Как уточнил глава государства, антикоррупционные органы разоблачили на взятке одного из депутатов Верховной Рады Украины, также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии.

«К сожалению, это были махинации на закупках средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и FPV-дронов. Совершенно безнравственны. Должна быть полная и справедливая ответственность за это», — высказался он.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало за взятку депутата от партии «Слуга народа» Алексея Кузнецова.