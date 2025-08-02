Стало известно о важной детали в ультиматуме Трампа

Ультиматум президента США Дональда Трампа в адрес России сопровождался более серьезными действиями, чем само заявление. Об этом в соцсетях заявил политолог Алекс Крайнер.

Крайнер напомнил, что Трамп решил вновь отправить спецпосланника Стива Уиткоффа на переговоры в Россию. Этот более серьезный шаг по сравнению с публичными заявлениями американского президента.

«Коммуникации, которые происходят при помощи доверенного лица, гораздо важнее того, что говорится общественности и СМИ», — заявил аналитик.

По его словам, Трамп прекрасно понимает важность российско-американского диалога в сфере безопасности.

Трамп снова пригрозил России санкциями

Ранее Трамп сообщил, что Уиткофф в ближайшие дни посетит Израиль и отправится в Россию.