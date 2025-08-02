В Германии разгорелся скандал из-за нацистского гимна

На чемпионате ФРГ прозвучал нацистский гимн «Дойчлянд убер аллес»
На открытии чемпионата Германии среди пожарных организаторы включили первую строфу «Песни немцев» вместо национального гимна. Об этом сообщает Dpa.
«Песнь немцев» была написана Августом Гофманом фон Фаллерслебеном в 1841 году. Ее первая строфа начинается со слов «Германия, Германия превыше всего»( Deutschland, Deutschland über alles). Там также упоминается, что в состав Германии входят территории, ныне принадлежащие Бельгии, Литве, Италии и Дании.
Эта строфа исполнялась во времена нацистской Германии и позже была исключена. Сейчас государственным гимном ФРГ является лишь третий куплет со словами «Единство, справедливость и свобода».
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Однако в городе Торгау, где проходит чемпионат ФРГ среди пожарных, организаторы включили именно первую строфу.
После этого разгорелся скандал. В объединении пожарных ФРГ заявили, что «мы со всей ясностью дистанцируемся от этого инцидента».
«Пожарные команды и ассоциация выступают за основные демократические ценности. Идеям, которые не гармонируют со свободной демократией, нет места в наших рядах», — заявил вице-президент Немецкой ассоциации пожарных бригад Герман Шрек.
По его словам, такое поведение недопустимо, «ответственное лицо было немедленно отстранено от своих функций».