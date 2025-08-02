В Германии разгорелся скандал из-за нацистского гимна

На открытии чемпионата Германии среди пожарных организаторы включили первую строфу «Песни немцев» вместо национального гимна. Об этом сообщает Dpa.

«Песнь немцев» была написана Августом Гофманом фон Фаллерслебеном в 1841 году. Ее первая строфа начинается со слов «Германия, Германия превыше всего»( Deutschland, Deutschland über alles). Там также упоминается, что в состав Германии входят территории, ныне принадлежащие Бельгии, Литве, Италии и Дании.

Эта строфа исполнялась во времена нацистской Германии и позже была исключена. Сейчас государственным гимном ФРГ является лишь третий куплет со словами «Единство, справедливость и свобода».

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Однако в городе Торгау, где проходит чемпионат ФРГ среди пожарных, организаторы включили именно первую строфу.

После этого разгорелся скандал. В объединении пожарных ФРГ заявили, что «мы со всей ясностью дистанцируемся от этого инцидента».

«Пожарные команды и ассоциация выступают за основные демократические ценности. Идеям, которые не гармонируют со свободной демократией, нет места в наших рядах», — заявил вице-президент Немецкой ассоциации пожарных бригад Герман Шрек.

По его словам, такое поведение недопустимо, «ответственное лицо было немедленно отстранено от своих функций».