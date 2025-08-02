Украина отказалась принять депортированных пленных

Украинские власти отказываются принять около 90 своих граждан, в том числе военнопленных и гражданских заключенных, депортированных из РФ. Они находятся на нейтральной территории между пунктом пропуска "Верхний Ларс" и Грузией из-за отсутствия гарантий Киева на транзит, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

Среди военнопленных и депортированных в том числе есть и жители Харьковской области. Они были депортированы в соответствии с тем, что сначала перешли на сторону РФ и сдались в плен, а затем не хотели возвращаться домой, но при этом не изъявили желания получать российские паспорта.

"Это люди, которые ранее находились уже в том числе в российских тюрьмах за теракты, [как] пособники и тому подобное. [Некоторые из них] даже уже отсидели, должны были получить амнистию, но отказались принимать гражданство и согласно процедуре депортации их должны были выдворить за территорию государства. По договоренности этих людей должна была забрать Украина на "Верхнем Ларсе" через Грузию. Грузия отказывается их принимать, если Украина их не заберет. А Украина их просто юридически не оформляет как собственных граждан, не принимает, - отметила она. - Находятся они на нейтральной межгосударственной территории, между Ларсом и Россией. Россия их по закону с территории своей передала Украине".

Как рассказала омбудсмен в сообщении в телеграм-канале ВГА, "на КПП Верхний Ларс около 90 граждан Украины, военнопленных и депортированных из Российской Федерации, оказались в положении, недостойном человека".

"Граждане Украины, брошенные на произвол судьбы, содержатся в сыром, душном подвале без окон и вентиляции, где высокая влажность угрожает их здоровью, вплоть до риска развития тяжелых заболеваний, включая открытую форму туберкулеза", - добавила она.

Отмечается, что доступ к магазинам для них закрыт, еда и вода, которые скудно поставляют волонтеры и Красный Крест, не покрывают даже минимальных потребностей. 21 июля один из этих людей совершил самоубийство, уточнила она.

"Но киевский режим, вместо того чтобы спасать своих граждан, затягивает подтверждение их личностей и выдачу документов, рассматривая этих людей как политический инструмент", - заявила омбудсмен.

Грузия, в свою очередь, отказывается принимать этих украинцев без гарантий транзита на Украину, а Молдавия с июля этого года закрыла гуманитарный коридор, опасаясь наплыва мигрантов, подчеркнула омбудсмен.