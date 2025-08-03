Бельгия сбросила с воздуха 15 тонн гумпомощи для Газы

Cамолет Военно-воздушных сил Бельгии провел сброс 15 тонн гуманитарной помощи над сектором Газа. Об этом сообщает информационное агентство Belga.

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Сообщается, что оказание помощи осуществляется в рамках возобновления гуманитарных операций в Газе под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) и в координации с Иорданией.

«Это вторая операция бельгийской армии подобного рода над сектором Газа после сброса около 164 тонн гуманитарной помощи в марте 2024 года», — подчеркнули в агентстве.

На прошлой неделе ОАЭ направили в сектор Газа корабль, доставивший 7166 тонн гуманитарного груза. Это уже восьмая подобная отправка с начала текущего кризиса, в результате чего общий объем помощи, предоставленной ОАЭ, достиг 77,3 тысячи тонн.

До этого палестинский посол в Австрии, Салах Абдель Шафи заявил, что ряд стран заявил о готовности оказать поддержку в восстановлении сектора Газа после заключения соглашения о постоянном перемирии в регионе.