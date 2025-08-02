Сенаторы США внесли проект о санкциях против Китая за поставку товаров России

Сенаторы США Джинн Шейхин и Джон Корнин представили новый двухпартийный законопроект, касающийся санкций против китайских компаний за поставки критически важных технологий в Россию. Об этом говорится на сайте американского сената.

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Этот законопроект, который был представлен за неделю до нового крайнего срока — 8 августа, якобы должен побудить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров и прекратить огонь, а также одновременно отправить сигнал Китаю, как указано в публикации.

— Чтобы наконец усадить Путина за стол переговоров и положить конец этой войне, Соединенные Штаты должны привлечь китайские компании, генеральных директоров и банки к ответственности за эту деятельность вместе с нашими союзниками, — говорится в сообщении.

По словам Шейхин, данный законопроект предоставляет Трампу «мощный и целенаправленный инструмент» для давления на китайские компании и посылает четкий сигнал о том, что «настало время для мира».

Несколькими днями ранее заместитель временного поверенного в делах США при Организации Объединенных Наций Джон Келли передал требование от Дональда Трампа заключить мир между Россией и Украиной к 8 августа.

Администрация президента США намерена достичь договоренностей с Россией по урегулированию конфликта на Украине через 10 дней, начиная с 29 июля. Об этом заявил глава Белого дома, пригрозив в противном случае ввести импортные пошлины.