В Николаеве и Херсоне пропало электричество

В Николаеве и подконтрольном Украине Херсоне пропало электричество после взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Херсоне пропало электричество, сообщают власти», — сказано в сообщении.

Уточняется, что незадолго до этого в городе произошли взрывы.

«В Николаеве тоже был прилет и пропал свет. В городе пишут о пожаре», — рассказало издание.

В настоящее время воздушная тревога действует в Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

До этого Воздушно-космические силы РФ ударили авиабомбой ФАБ-3000 по мосту в Херсоне, который использовался для обеспечения логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ). На опубликованных кадрах видно, как авиабомба падает на сооружение, после чего происходит мощный взрыв.

Отмечается, что удар пришелся по мосту на западе города, который ведет на остров Корабелов.