Запад сделал неутешительное заявление о переговорах Москвы и Киева

Нового раунда переговоров между Россией и Украиной, как считает геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube, скорее всего, не будет.

"Возможность переговоров теперь безвозвратно утрачена", — полагает британский эксперт.

При этом он уверен, что соглашаться на условия Москвы следовало еще на ранних этапах переговоров, а в будущем они будут лишь жестче.

Эксперт также выразил надежду: Кремль и Белый дом смогут как-то договориться о завершении боевых действий, пока конфликт не вышел за пределы территории Украины.

РФ и Украина провели три раунда прямых переговоров, все встречи состоялись в Стамбуле.