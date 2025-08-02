Запад сделал неутешительное заявление о переговорах Москвы и Киева
Нового раунда переговоров между Россией и Украиной, как считает геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube, скорее всего, не будет.
"Возможность переговоров теперь безвозвратно утрачена", — полагает британский эксперт.
При этом он уверен, что соглашаться на условия Москвы следовало еще на ранних этапах переговоров, а в будущем они будут лишь жестче.
Эксперт также выразил надежду: Кремль и Белый дом смогут как-то договориться о завершении боевых действий, пока конфликт не вышел за пределы территории Украины.
РФ и Украина провели три раунда прямых переговоров, все встречи состоялись в Стамбуле.