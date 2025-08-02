В Сербии экстренно созвали Совет нацбезопасности

Президент Сербии созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности на фоне задержания экс-министра. Об этом сообщила газета «Вечерне новости». Официально причины созыва не уточняются, но, по данным издания, в стране происходит «массированная попытка госпереворота», в которой задействованы сотрудники спецпрокуратуры — именно они задержали бывшего министра внутренней и внешней торговли, а вместе с ним еще десяток человек, причастных к делу.

Речь идет о Томиславе Момировиче, который имел отношение к проекту реконструкции железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад, где в ноябре прошлого года обрушился навес и погибли 16 человек. Момирович уже проходит обвиняемым по делу, подчеркивает газета.

Со дня трагедии в Нови-Саде прошло девять месяцев — накануне по всей Сербии провели акции памяти. В частности, в Белграде прошло мирное шествие от старого железнодорожного вокзала к новому. Люди шли с флагами и транспарантами, а в конце пути провели 16 минут молчания в память о погибших.

Причиной созыва Совета нацбезопасности стало не только задержание экс-министра, говорит журналистка из Сербии Катарина Лане:

«После того как начались те аресты, провластные СМИ назвали это попыткой госпереворота со стороны правоохранительных органов, и сразу же после этого появилось сообщение о том, что президент Сербии Вучич срочно созывает Совет национальной безопасности, на котором, собственно, будут приняты какие-то решения, которые связаны с этим расследованием — обстоятельства обрушения железнодорожного навеса. Также вчера, во второй половине дня, стало известно, что президент Республики Сербской Милорад Додик был приговорен к одному году тюремного заключения и шести годам лишения права занимать политические должности за неподчинение решениям верховного представителя Международного сообщества Кристиана Шмидта. Естественно, на Совете национальной безопасности речь также пойдет об этом, и президент Сербии Александр Вучич заявил, что, во-первых, он не поддерживает этот приговор. Приговор этот назвали политическим преследованием. Собственно, ждем после того как состоится этот Совет национальной безопасности, какие-то сообщения о том, какие шаги предпримет Сербия по поводу этих арестов и расследования обстоятельств обрушения железнодорожного навеса, ну и, собственно, как реагировать на это политическое преследование президента Республики Сербской Милорада Додика. Что касается реакции людей — в соцсетях, естественно, поддерживают абсолютно эти аресты министров и людей, чиновников, которые имели отношение к реконструкции этого железнодорожного вокзала, потому что трагедия потрясла всю страну, она вызвала массовые протесты по всей стране. Какие-то локальные протесты происходят каждый день, вчера люди почтили память погибших. Эти протесты, митинги собираются в разных городах, но вот массового, большого пока что не было».

Ранее президент Сербии Александр Вучич также высказался о российско-сербской компании NIS, более 50% акций которой принадлежат «Газпром нефти» и «Газпрому», заявив, что власти страны не хотят национализировать ее. До этого предприятие в пятый раз получило отсрочку от действия санкций США — правда, на 30 дней вместо 180, о которых запрашивало сербское правительство.

Вучич подчеркнул, что с учетом отношений США и России не уверен, что продление будет продолжено, но национализировать компанию и вести себя так, как «вели себя некоторые другие с российской собственностью, — нечестно».