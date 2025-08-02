Вскрылись подробности о похищении дочери Елизаветы II

Иэн Болл, который пытался похитить британскую принцессу Анну в 1974 году, заявил о своей невиновности. Он считает, что королевская семья участвовала в заговоре и сфальсифицировала его преступление, пишет Daily Mail.

В 1974 году психически больной Иэн Болл (тогда ему было 26 лет), преследовал принцессу — дочь королевы Елизаветы — и в марте устроил засаду на ее лимузин. Он пытался ее похитить и стрелял в тех, кто пришел ей на помощь.

Болла задержали и отправили на лечение «без ограничения срока» в соответствии с законом о психическом здоровье.

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В 2019 году мужчина был освобожден условно, он может свободно передвигаться по стране. При этом Болл остался «зациклен на том событии» и «ведет кампанию за очищение своего имени».

После освобождения Болл самостоятельно опубликовал книгу о событиях 1974 года и посещает старые места в попытке доказать свою невиновность, несмотря на то, что признал себя виновным в суде.

Он утверждает, что преступление сфабриковали, чтобы поднять продажи автобиографии монаршей особы. По его словам, Анну подменили на другую девушку, а в патронах не было пороха. Такой план якобы придумала Елизавета II.

Кроме того, Болл теперь отрицает, что страдает от психического заболевания.