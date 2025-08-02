В США раскритиковали Трампа за слова об атомных подлодках

Заявление президента США Дональда Трампа о передислокации атомных подводных крейсеров внушило ложные надежды западному сообществу, создало «ловушку обязательств» в сфере возможного ядерного удара по России, рассказал Reuters эксперт по ядерным программам Федерации американских ученых Ханс Кристенсен.

По словам исследователя, американские субмарины — часть так называемой ядерной триады с бомбардировщиками и ракетами наземного базирования — всегда готовы к запуску ракеты с ядерными боеголовками по целям в России.

«Подводные лодки всегда на месте, и их не нужно переводить на позицию», — разъяснил Кристенсен.

Ранее Трамп сообщил, что, на фоне высказываний зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, приказал передвинуть две подводные лодки ближе к России.

«Тупой развод лохов». Военкор объяснил, зачем Трамп заговорил о подлодках у берегов России

По мнению западных и российских военных экспертов, президент США мог направить подводные крейсера классов «Вирджиния», «Лос-Анджелес» или «Огайо» в Средиземное море, Арктику или на Дальний Восток.