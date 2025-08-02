Британский МИД высказался о завершении конфликта на Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми предположил в беседе с журналистами The Guardian, что конфликт на Украине не удастся урегулировать в 2025 году и переговоры по нему всё ещё будут продолжаться.

Журналисты заметили, что дипломат во время беседы сделал ряд заявлений по международной повестке, в частности, рассказал о ситуации на Украине.

По его мнению, президент России Владимир Путин занимает те же позиции, что и в 2022 году, настаивает на максимальном выполнении требований Москвы.

«Битва, которую Украина ведёт при поддержке Великобритании, Европы и Америки, огромна. Полагаю, что через год переговоры возобновятся. Вопрос в том, насколько серьёзно Россия относится к этим переговорам», — отметил Лэмми.

Глава ведомства выразил восхищение упорством, стойкостью украинцев. Он предположил, что что жители республики будут вести партизанскую войну даже в том случае, если весь мир их оставит.

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По словам автора статьи, в конце беседы глава МИД признался, что очень устал, так как работает на износ, и что мечтает о том, чтобы выбраться в отпуск и залпом выпить бокал розового шампанского, а лучше — бутылку или даже несколько.