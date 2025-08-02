В США усилилось недовольство главой Пентагона

Белый дом и ряд законодателей США недовольны главой Пентагона Питом Хегсетом, который допустил серию ошибок с момента вступления в должность в январе. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По мнению источников издания, проблемы заключаются в отсутствии у Хегсета опыта руководства организациями, сопоставимыми с Пентагоном по масштабу. Недовольство начало усиливаться в марте из-за утечки в мессенджере Signal данных об ударах американских сил по Йемену.

Отмечается, что после утечки Хегсет уволил трех сотрудников ведомства высокого ранга, а его недоверие к военному руководству страны с тех пор лишь усилилось и привело к новым отставкам, а также внутренним конфликтам.

Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа осталась недовольна тем, что американский лидер не был своевременно проинформирован о решении шефа Пентагона приостановить поставки Украине ряда вооружений.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на два источника в окружении Хегсета сообщил, что он рассматривает возможность баллотироваться на пост губернатора штата Теннесси в 2026 году. При этом источники отмечают, что министр пока не принял окончательного решения.