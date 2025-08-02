На Украине заявили о серьезной угрозе из-за секретного российского центра «Рубикон»

Украинский специалист по связи и РЭБу Сергей Флеш заявил, что Киев столкнется с серьезной угрозой из-за российских безэкипажных катеров, которыми управляет Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон». На его заявление обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

«Этим постом я обращаю внимание на появление новой угрозы. Кто знает, что такое "Рубикон", тот понимает, что все будет серьезно», — написал он.

Флеш также опубликовал видео испытаний российских безэкипажных катеров и предположил, что «Рубикон» однажды может атаковать сразу 400 катерами и уничтожить «все порты, вышки, корабли, всю морскую инфраструктуру».

Новейшее оружие России обнулит дроны Украины

Как сообщала «Лента.ру» в феврале, о существовании «Рубикона» стало известно только в октябре 2024 года, когда министр обороны России Андрей Белоусов посетил эту площадку, вся информация о центре засекречена. Его сотрудники рассказали, что значительная часть технологических разработок и решений «Рубикона» вырастает из народного ОПК.