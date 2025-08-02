ООН признала, что ее доклады не читают

Доклады ООН практически никто не читает, с официального сайта их скачивает малое число пользователей. Это признала сама организация и ее руководитель Антониу Гутерриш, сообщает Reuters.

В докладе ООН, посвященном эффективности и сокращению расходов, сказано, что организация все более бюрократизируется, а у людей пропадает интерес к ее данным.

В прошлом году чиновники ООН провели 27 000 заседаний, а секретариат ООН подготовил 1100 отчетов, что на 20% больше, чем в 1990 году.

«Огромное количество встреч и отчетов доводит систему – и всех нас – до предела. Многие из этих отчетов мало кто читает», — сказал генсек ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, только 5% отчетов на сайте ООН пользователи загружают более 5500 раз. Каждый пятый отчет получает менее 1000 загрузок.

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Но «загрузка не обязательно означает чтение», добавил Гутерриш. Он предложил сократить количество заседаний и отчетов, оставив самые необходимые.

Reuters отмечает, что ООН, которой в этом году исполняется 80 лет, сталкивается «с кризисом ликвидности». Не все 193 государства-члена ООН полностью или своевременно выплачивают свои обязательные регулярные взносы.