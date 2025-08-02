В Турции допустили проведение досрочных выборов президента

Глава министерства транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу допустил проведение выборов президента в 2027 году.

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Ранее лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель призвал власти провести досрочные выборы в ноябре 2025 года. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя призывы, заявил, что выборы пройдут в 2028 году и «другой повестки нет».

«Эти президентские выборы - 2027, 2028..., - привела видеофрагмент выступления министра газета Cumhuriyet. - Скорее всего, это будет в 2027 году, я так думаю".

Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее указал, что Эрдоган может пойти на третий срок в случае соответствующего решения законодательного органа.