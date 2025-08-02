Одержимый властью президент Украины Владимир Зеленский в попытке ограничить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утратил свой политический инстинкт. Об этом сообщило швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

«Последние решения Зеленского говорят о том, что его политический инстинкт его подводит и он все больше ориентирован на удержание власти», — заявил заместитель шеф-редактора NZZ Иво Мейнсен.

Он также подчеркнул, что в затяжном конфликте с Россией у Зеленского мало шансов на успех, поскольку он проявляет нерешительность и старается угодить как внешним партнерам, так и внутренним интересам.

22 июля Верховная рада приняла закон, который делал НАБУ и САП зависимыми от решений генерального прокурора. Документ был подписан Зеленским и вызвал протесты в ряде городов, а также критику западных партнеров. В ответ президент внес в парламент новый законопроект для восстановления независимости антикоррупционных органов, который был принят 31 июля, передает PostNews.