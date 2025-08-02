Больше половины немцев оказались недовольны фон дер Ляйен

Больше половины жителей ФРГ оказались недовольны деятельностью главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование института INSA, проведенное для издания Bild.

Согласно результатам опроса, проведенного 31 июля и 1 августа, 51 процент немцев недовольны работой фон дер Ляйен, а одобряет ее только 31 процент опрошенных. 18 процентов не смогли определиться с точным ответом.

Вторая часть опроса была посвящена пошлинам на экспорт из Евросоюза в США, которые стали частью торговой сделки, заключенной 27 июля. 66 процентов немцев уверены, что пошлины будут иметь отрицательное влияние на экономику страны. Положительно новые меры восприняли только 14 процентов, а еще 10 посчитали, что они не окажут никакого влияния.

Уточняется, что в опросе INSA приняли участие порядка одной тысячи немцев. При этом данные о статистической погрешности опубликованы не были.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал торговую сделку ЕС и США. Политик заявил, что фон дер Ляйен взяла обязательства перед США, которые не входят в ее компетенцию.