51-летний комик умер в гостинице, вернувшись со съемок

На 52-м году жизни скончался индийский артист, выступавший как Навас - актер кино, театра и ТВ, певец, шоумен, комик.

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Как пишет Times of India, инцидент произошел 1 августа: Навас был найден мертвым в своем номере в гостинице в Кочине вскоре после того, как вернулся со съемок нового фильма. Причина смерти на данный момент СМИ не называется.

Судя по базам данных, премьеры двух проектов артиста запланированы на текущий год.

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Калабхан Навас родился в 1974 году в Керале в семье актера. Его брат Нияс - также актер. В кино Навас дебютировал в 1990-х. Фильмография - порядка полусотни сериалов и кинокартин, плюс телешоу. Один из самых известных фильмов в списке исполнителя - комедийный триллер 2019 года "Водительские права".

Жена - актриса Рехана. У пары трое детей. Их дочь Нахарин пошла по стопам родителей.