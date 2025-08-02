Данные СВР РФ о решении Запада заменить Владимира Зеленского на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного говорят о том, что лидеры западных стран желают добиться перемирия, рассказал подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард. Об этом пишет ТАСС.

В конце июля СВР РФ сообщила, что на тайной встрече Вашингтон и Лондон решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины.

«То, что Запад больше не хочет Зеленского, стало ясно ранее. Да и на переговорах он был бы не чета [президенту РФ Владимиру] Путину. Позволят ли они [украинцы] просто так навязать себе кандидата Запада? И как на это отреагируют другие ведущие политики?», — задал риторические вопросы Боссхард.

По мнению эксперта, главы государств и правительств западных стран затягивают противостояние на Украине в надежде свалить на Россию вину за свои внутриполитические ошибки.

СВР: На альпийском курорте прошли "выборы" президента Украины

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что возможное назначение генерала Валерия Залужного президентом Украины не приведет к улучшению положения в стране.