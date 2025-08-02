Резонансное решение российских властей об отставке Михаила Гусмана с поста первого замглавы ТАСС вызвало бурную реакцию в Азербайджане. Депутат Национального собрания Сабина Салманова выступила с жёсткой критикой, расценив шаг Москвы как нечто большее, чем кадровое решение. В Баку заявили, что Гусман имел особую значимость и выполнял куда более весомую роль, чем формально предполагала его должность.

По данным Telegram-канала Readovka, Салманова заявила, что Москва намеренно пошла на увольнение человека, которого в Азербайджане считают "порядочным и заслуженным", используя этот шаг как политический сигнал. Она назвала Гусмана профессионалом высочайшего уровня, подчеркнув, что именно он был одним из тех, кто якобы фактически держал на себе всю структуру русскоязычного медиапространства.

Баку потребовал извинений от российских журналистов

Напомним, что 19 июля Михаил Гусман выступал на медиафоруме в Степанакерте, где в своём спиче выразил поддержку внешнеполитической линии Баку, назвав курс Ильхама Алиева "уникальным". Это прозвучало вскоре после резких заявлений азербайджанского президента по поводу недопустимости территориальных уступок для киевского режима. Через пять дней Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении трудового контракта с Гусманом, сославшись на формальное окончание срока его действия.

Салманова уверена: за этим увольнением стоят не только бюрократические причины, но и политическая подоплёка. По её мнению, Москва таким образом послала недвусмысленный месседж, выражая недовольство внешнеполитической позицией Баку. В азербайджанском парламенте считают, что действия Кремля якобы направлены на охлаждение отношений, а сам Гусман, который, по словам депутата, пользовался колоссальным авторитетом в российской медиаэлите, будто бы стал жертвой политической демонстрации.

Что же на самом деле могло стоять за увольнением Михаила Гусмана? Официальная версия, озвученная самим ТАСС, утверждает, что решение об его отставке никак не связано с политикой. Более того, уход оформлен как почётный — гендиректор агентства Андрей Кондрашов выразил благодарность за многолетнюю службу, отметив вклад Гусмана в международное сотрудничество: за три десятилетия он заключил свыше полусотни соглашений с ключевыми мировыми СМИ и провёл множество масштабных медийных проектов.

Тем не менее, в информационном пространстве сразу появились альтернативные версии. Пользователи Сети предположили, что истинной причиной отставки могла стать недавняя поездка Гусмана в Степанакерт, где он принял участие в азербайджанском форуме. Именно это событие вызвало у многих вопросы: почему, участвуя в мероприятии, медиаменеджер предпочёл не замечать целый ряд откровенно антироссийских шагов со стороны Баку — от закрытия "Русского дома" до арестов российских граждан и открытой поддержки Киева со стороны Алиева, напоминает «Царьград».